Napoli folgt Juve in den Coppa-Final

Napoli dank Remis weiter

Die Neapolitaner stehen zum 10. Mal im Endspiel der Coppa Italia. Im Halbfinal-Rückspiel reichte den Süditalienern gegen Inter Mailand ein 1:1 (Hinspiel 1:0). Nach der frühen Inter-Führung durch Christian Eriksen (2.) hatte Dries Mertens ausgleichen können (41.). Am Mittwoch steht bereits das Finalduell mit Juventus an.

2 gewichtige Abgänge bei PSG

Der französische Meister Paris St. Germain wird die Verträge mit den Routiniers Thiago Silva (35) und Edinson Cavani (33) nicht verlängern. Das gab Sportdirektor Leonardo im Interview mit der Sonntagszeitung Journal du Dimanche bekannt. «Ja, wir kommen zu einem Ende. Es war eine sehr schwierige Entscheidung», sagte der Brasilianer, der zugab, dass natürlich auch finanzielle Gründe ausschlaggebend gewesen seien.

Italien plädiert für Partien vor Publikum

Der Chef von Italiens Verband, Gabriele Gravina, sprach sich am Samstag für Spiele mit Fans ab Juli aus. «Ich hoffe, dass die Zuschauer in der ersten Juli-Woche wieder in die Stadien zurückkehren können. Dies würde bedeuten, dass Italien die letzten Vorsichtsmassnahmen abgeschafft hat», sagte Gravina im Interview mit Radio Deejay.