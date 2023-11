Legende: Die Ergebnisse haben Folgen Für Murat Yakin und Co. KEYSTON/EPeter Klaunzer

Fifa: Schweiz fällt aus den Top 15

Die Schweiz beendet das Jahr in der Fifa-Weltrangliste auf Platz 18. Durch die enttäuschenden Resultate zum Ende der EM-Qualifikation mit der Niederlage in Rumänien (0:1) und den beiden Unentschieden gegen Kosovo (1:1) und Israel (1:1) büsste die Mannschaft von Murat Yakin vier Positionen ein. So schlecht war die SFV-Auswahl seit der Einführung der neuen Berechnungsmethode im August 2018 noch nie platziert. Deutschland, im kommenden Sommer Gastgeber der EM 2024, wird als 16. aktuell wieder vor der Schweiz geführt. An der Spitze des Rankings steht unverändert Argentinien.

Ligue 1: Grosso muss schon wieder gehen

Lyon, der Tabellenletzte der Ligue 1, trennt sich wie erwartet von seinem Trainer Fabio Grosso. Der ehemalige Verteidiger, 2006 mit Italien Weltmeister, hatte beim einstigen französischen Spitzenklub erst vor zwei Monaten Laurent Blanc abgelöst. Von den ersten 12 Spielen der Meisterschaft gewann Lyon nur eines, am Sonntag verlor man zuhause 0:2 gegen Lille. Ein Nachfolger ist noch nicht bekannt, interimistisch übernimmt der Nachwuchs-Direktor Pierre Sage.