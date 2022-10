Legende: Auch tabellarisch im Aufwind Die Schweizer Nationalmannschaft. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

International: Schweiz gewinnt einen Platz

Die Siege in den beiden Nations-League-Partien in diesem Herbst zahlen sich für die Schweizer Nationalmannschaft in der Fifa-Weltrangliste aus. Sie gewinnt eine Position und belegt neu den 15. Platz. Zu den Gewinnern gehört auch der Schweizer WM-Gruppengegner Serbien, der vom 25. auf den 21. Rang vorrückt. An der Spitze bleibt Brasilien, das im November in Katar ebenfalls Vorrundengegner der Schweiz ist. In den Top 10 gab es nur eine Verschiebung: Spanien tauschte nach der Niederlage gegen die Schweiz den Platz mit Italien und ist neu noch die Nummer 7.

Fifa-Ranking Oktober (im Vergleich zum August) Box aufklappen Box zuklappen 1. Brasilien* 1841,3. 2. (2.) Belgien 1816,71. 3. (3.) Argentinien 1773,88. 4. (4.) Frankreich 1759,78. 5. (5.) England 1728,47. 6. (7.) Italien 1726,14. 7. (6.) Spanien 1715,22. 8. (8.) Niederlande 1694,51. 9. (9.) Portugal 1678,56. 10. (10.) Dänemark 1665,57. 11. (11.) Deutschland 1650,21. Ferner: 15. (16.) Schweiz 1635,92. 21. (25.) Serbien* 1563,62. 43. (38.) Kamerun* 1471,44. * Nati-Gegner an der WM in Katar

07:05 Video Archiv: Die Schweiz schlägt Tschechien und bleibt in der League A Aus Sport-Clip vom 27.09.2022. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 5 Sekunden.

Spanien: Sampaoli neuer Sevilla-Coach

Einen Tag nach der Niederlage in der Champions League gegen Dortmund und der Entlassung von Trainer Julen Lopetegui hat der FC Sevilla seinen Nachfolger bekanntgegeben. Es handelt sich um den Argentinier Jorge Sampaoli. Für den 62-Jährigen ist es eine Rückkehr nach Sevilla, bereits in der Saison 2016/17 stand er in Andalusien an der Seitenlinie. Zuletzt trainierte Sampaoli Olympique Marseille.