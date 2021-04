Legende: Fans bei den EM-Spielen der Nati In Baku werden voraussichtlich Zuschauer anwesend sein. Keystone

EM: Zuschauer in Baku, Roms Entscheidung ausstehend

4 Gastgeber-Städte der EM-Endrunde (11. Juni bis 11. Juli) stehen derzeit infrage. Wie die Uefa mitteilte, zählen München, Bilbao, Dublin und Rom - wo die Schweiz antreten dürfte - zu den Organisatoren, die bis 19. April zusätzliche Informationen für die Durchführung der Spiele nachreichen müssen. Die übrigen 8 EM-Städte London, Glasgow, Amsterdam, Kopenhagen, Budapest, Bukarest, St. Petersburg und Baku (ebenfalls Spielort der Schweiz) wollen Stadion-Auslastungen von mindestens 25 Prozent ermöglichen. Ungarn plant in Budapest sogar Spiele vor vollem Haus. Nach Ablauf der Frist am 19. April will die UEFA über die Durchführung der geplanten Partien an den Standorten entscheiden.