Deutschland profitiert von Nations-League-Reform

Die deutsche Nationalmannschaft muss in der Nations League trotz des sportlichen Scheiterns nicht in die B-Liga absteigen. Nach der Aufstockung der höchsten Spielklasse von 12 auf 16 Teams durch das Uefa-Exekutivkomitee startet die Auswahl von Coach Joachim Löw auch 2020 in der A-Liga. Auch Island, Polen und Kroatien bleiben erstklassig. Hinzu kommen die 4 Aufsteiger aus der B-Liga (Ukraine, Schweden, Dänemark, Bosnien).

CL-Final 2022 in München

St. Petersburg und seine WM-Arena hat den Zuschlag für das Champions-League-Endspiel 2021 erhalten. 2022 wird der Final in der Allianz Arena in München stattfinden – 10 Jahre nach der dramatischen Niederlage der Bayern gegen Chelsea im «Finale dahoam». 2023 wird der Königsklassen-Sieger in London gekürt. Die Uefa erinnert damit an die Eröffnung des Wembley Stadions im Jahr 1923. Das Endspiel der laufenden Saison steigt am 30. Mai 2020 im Atatürk-Stadion von Istanbul.

EL-Final 2021 in Sevilla

Das Europa-League-Endspiel 2021 findet in Sevilla im Stadion Ramon Sanchez-Pizjuan statt. Das Endspiel des Uefa Supercups im gleichen Jahr wird in Belfast (NIR) ausgetragen.

Extra-Tribüne für Frauen bei Länderspielen in Teheran

Beim WM-Qualispiel zwischen dem Iran und Kambodscha am 10. Oktober in Teheran wird eine separate Tribüne für Frauen eingerichtet, die rund 4600 Plätze umfasst. Das sind knapp sechs Prozent des Fassungsvermögens von 78'116 Plätzen. Der Iran reagiert damit auf das Drängen der Fifa, auch Frauen ins Stadion zu lassen. Diesen ist der Besuch von Fussballspielen seit der Errichtung der Islamischen Republik im Jahr 1979 untersagt. Für Ligaspiele bleiben Frauen ausgeschlossen, obwohl Sportminister Masoud Soltanifar und sogar Präsident Hassan Rouhani gegen das Verbot sind.

Legende: Erster Schritt gemacht Iranische Frauen dürfen bei Länderspielen ins Stadion. Keystone

Sendebezug: Radio SRF 1, Abendbulletin, 24.09.2019, 21:03 Uhr