Legende: Wechselt innerhalb Mexikos Jennifer Hermoso. imago images/Sportsphoto

Mexiko: Hermoso zu Tigres Femenil

Die spanische Weltmeisterin Jennifer Hermoso hat einen neuen Verein. Die 33-Jährige, die im Anschluss an den WM-Final im Sommer durch die Kuss-Affäre um den ehemaligen Funktionär Luis Rubiales auf unschöne Weise in die Schlagzeilen geraten ist, wechselt zum mexikanischen Klub Tigres Femenil. «Nichts macht mich glücklicher, als zu verkünden, dass ich Teil eines unglaublichen Klubs sein werde», schrieb sie bei X. Hermoso stand bis zum Ende der vergangenen Saison noch beim Ligakonkurrenten CF Pachuca unter Vertrag.

00:31 Video Archiv: Rubiales wegen Kuss angeklagt Aus Sport-Clip vom 06.09.2023. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

England: Birmingham feuert Rooney

Nicht einmal drei Monate nach seinem Amtsantritt als Trainer von Birmingham City ist Wayne Rooney schon wieder entlassen worden. Nach dem Absturz auf Platz 20 in der zweithöchsten englischen Liga zog der Klub am Dienstag die Reissleine. Der 38-jährige frühere Torjäger von Manchester United hatte Birmingham erst Mitte Oktober auf Platz 6 liegend übernommen. Unter seiner Führung gelangen nur zwei Siege in 15 Partien. Zuvor waren bereits Rooneys Trainerstationen beim Zweitligisten Derby County und dem amerikanischen Klub DC United nicht von Erfolg gekrönt gewesen.