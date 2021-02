Legende: Nicht mehr Trainer von Celtic Neil Lennon. Keystone/Archiv

Schottland: Lennon nicht mehr Trainer von Celtic

Albian Ajeti erhält bei Celtic Glasgow einen neuen Trainer. Nach einer Niederlage gegen Ross County ist Neil Lennon zurückgetreten. Angesichts des grossen Rückstands auf die Glasgow Rangers stand der Coach bereits seit längerem unter Druck. Der angepeilte 10. Meistertitel in Folge ist nur noch theoretisch möglich. Celtic hat 18 Punkte Rückstand auf die Rangers. In der Europa League schied der Klub in der Gruppenphase aus. Lennon hatte Celtic zwischen 2010 und 2014 trainiert und war 2019 zurückgekehrt.