Legende: Nächste Saison Teamkollegen Marcus Rashford (links) und Ronald Araujo, beim Europa-League-Duell 2023. imago images/Newscom World

LaLiga: Rashford leihweise zu Barcelona

Offensive Verstärkung für Hansi Flick: Der englische Fussball-Nationalstürmer Marcus Rashford wechselt auf Leihbasis für ein Jahr von Manchester United zum FC Barcelona. Das gab der spanische Meister am Mittwoch bekannt. Die Katalanen sicherten sich laut eigenen Angaben zudem eine Kaufoption. Rashford spielte seit seinem siebten Lebensjahr für die «Red Devils». Sein Debüt in der Profimannschaft gab er mit 18 Jahren im Februar 2016. Er gewann mit United die Europa League, zwei FA-Cups, zwei League Cups und einen Community Shield. Für England erzielte Rashford in 62 Länderspieleinsätzen bislang 17 Treffer. Zuletzt war der 27-Jährige für die zweite Hälfte der Saison 2024/25 bereits an Ligakonkurrent Aston Villa ausgeliehen worden.

