Legende: Kehrt dieses Jahr nicht mehr auf den Platz zurück PSG-Stürmerstar Neymar. Keystone

Frankreich: Neymar bis Ende Jahr aussen vor

Paris Saint-Germain muss auch in den verbleibenden beiden Spielen in diesem Kalenderjahr ohne Superstar Neymar auskommen. Der Brasilianer fehlt dem französischen Meister aufgrund einer Knöchelverletzung sowohl im Topspiel der Ligue 1 am Sonntag gegen den Tabellenersten Lille als auch am Mittwoch im Heimspiel gegen Strasbourg.

Schottland: Itten trifft zum 3. Mal

Cedric Itten hat in der schottischen Premiership sein 3. Tor für die Glasgow Rangers erzielt. Der Schweizer Nationalspieler wurde gegen Motherwell 20 Minuten vor Schluss eingewechselt und traf in der 82. Minute zum 2:1. Die Mannschaft von Steven Gerrard gewann letztlich mit 3:1 und führt die Tabelle nunmehr mit 16 Punkten Vorsprung an. Das zweitplatzierte Celtic hat allerdings 3 Spiele weniger absolviert.