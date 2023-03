Legende: Wurde nach dieser Aktion operiert Neymar. Keystone / AP Photo / Christophe Ena

Ligue 1: Neymar erfolgreich am Knöchel operiert

Der brasilianische Superstar Neymar ist nach Angaben seines Klubs Paris St-Germain erfolgreich am rechten Knöchel operiert worden. Der Eingriff sei am Freitag in Doha/Katar planmässig durchgeführt worden, teilte der französische Meister mit. Der 31-Jährige fällt 3 bis 4 Monate aus und wird in dieser Saison somit nicht mehr zum Einsatz kommen. Neymar hatte sich die Verletzung am 19. Februar im Spiel gegen Lille (4:3) zugezogen.