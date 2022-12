Neymar in Strafprozess freigesprochen

Legende: Er war schon vor 2 Monaten siegessicher Neymar nach einer Gerichtsverhandlung Ende Oktober in Barcelona. Keystone/AP Photo/Joan Mateu Parra

Spanien: Freispruch für Neymar

Neymar und weitere 8 Angeklagte, darunter dessen Eltern und die Ex-Präsidenten des FC Barcelona, Sandro Rosell und Josep Maria Bartomeu, sind in einem Strafprozess vom Vorwurf des Betrugs freigesprochen worden. Ursprünglich hatte die Anklage 2 Jahre Haft sowie eine Geldstrafe in Höhe von 10 Millionen Euro für Neymar gefordert, der seit 2017 bei PSG unter Vertrag steht. In dem Prozess vor dem Landgericht von Barcelona ging es um den Vorwurf, Neymar und weitere Angeklagte hätten sich des Betrugs und der Korruption beim Transfer vom FC Santos zu Barcelona im Jahr 2013 schuldig gemacht.

00:48 Video Archiv: Neymar bringt Brasilien gegen Kroatien in Führung Aus FIFA WM 2022 vom 09.12.2022. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

England: Neuer Besitzer für Bournemouth

AFC Bournemouth hat einen neuen Besitzer. Wie der Klub mitteilte, übernimmt das Unternehmen «Black Knight Football Club» unter Leitung des US-amerikanischen Geschäftsmannes Bill Foley die Anteile des bisherigen Besitzers Maxim Demin. Besitzer der Minderheitsanteile wird u.a. der Schauspieler Michael B. Jordan. Zu den gezahlten Summen machte der Verein keine Angaben. Foley wolle «verstärkt in die 1. Mannschaft des AFC Bournemouth sowie in die Akademie und das Fan-Erlebnis im Vitality Stadium investieren».