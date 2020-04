Legende: Bietet finanzielle Unterstützung Neymar. Keystone

Neymar zeigt sich solidarisch

Der brasilianische Fussballstar Neymar spendet gemäss Medienberichten fünf Millionen Real, umgerechnet rund 920'000 Franken, für den Kampf gegen das Coronavirus in seinem Heimatland Brasilien. Der Fernsehsender SBT berichtete, ein Teil des Geldes gehe an das UN-Kinderhilfswerk UNICEF, der Rest an einen Solidaritätsfonds, der von dem mit Neymar befreundeten Moderator Luciano Huck geleitet wird.

BVB stellt Stadion zur Verfügung

Borussia Dortmunds Stadion wird zu einem Behandlungszentrum gegen das Coronavirus, das täglich ohne Voranmeldung zugänglich ist. Die Nordtribüne wurde entsprechend umgebaut. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erklärt: «Unser Stadion ist mit seiner Infrastuktur der ideale Ort, um Menschen zu helfen, die potenziell vom Coronavirus infiziert sind.»