Der Brasilianer Neymar hat sich offenbar erneut einen Bruch am fünften rechten Mittelfussknochen zugezogen. Le Parisien berichtet von einem Haarriss. Auch das brasilianische Internetportal Globesporte schrieb von einer Fraktur. Es sei die gleiche Verletzung wie im Vorfeld der WM 2018, diesmal jedoch «weniger schwerwiegend». PSG-Trainer Thomas Tuchel wollte diese Meldungen «nicht bestätigen», hat aber nur wenig Hoffnung auf einen Einsatz des 26-Jährigen im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester United.

Der Spanier Alvaro Morata wechselt wie erwartet vom FC Chelsea zum spanischen Tabellenzweiten Atletico Madrid in die Primera Division. Der 26-Jährige, dessen Vertrag in London eigentlich noch bis zum Sommer 2022 läuft, wird demnach bis Juni 2020 an Atletico ausgeliehen. Morata war im Sommer 2017 von Real Madrid zu den Blues gewechselt. Die Ablösesumme von rund 68 Millionen Euro war für Chelsea zu diesem Zeitpunkt ein Vereinsrekord.

Der frühere deutsche Nationaltorhüter Jens Lehmann wird Assistenztrainer beim FC Augsburg. Der 49-Jährige hat einen Vertrag bis Ende Juni 2020 unterschrieben und soll Cheftrainer Manuel Baum im Abstiegskampf unterstützen. Lehmann hatte bereits bei seinem früheren Klub Arsenal als Assistenztrainer von Arsène Wenger gearbeitet. Augsburg ist seit zehn Bundesliga-Partien ohne Sieg und liegt auf Platz 15 in der Tabelle.

