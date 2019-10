Legende: Muss den nächsten Rückschlag hinnehmen Neymar. Reuters

Neymar verletzt sich mit Brasilien

Beim 1:1 der Brasilianer im Testspiel gegen Nigeria humpelte Neymar bereits nach 12 Minuten vom Platz. Wie schwer die Blessur am linken Oberschenkel des Angreifers von Paris Saint-Germain ist, wurde zunächst nicht bekannt. Neymar hat in der letzten Zeit immer wieder mit teils schweren Verletzungen, darunter am Knöchel und Fuss, zu kämpfen. So hatte er den Sieg der «Seleção» bei der diesjährigen Copa America wegen einer Verletzung am rechten Knöchel verpasst. In dieser Saison hat der 27-Jährige erst 5 Spiele für seinen Klub bestritten. In seinen beiden Spielzeiten in Paris verpasste er rund 40 Spiele.