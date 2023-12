Legende: Wird am grossen Turnier 2024 fehlen Neymar. Keystone/PAOLO AGUILAR

Brasilien: Copa America ohne Superstar Neymar

Der brasilianische Nationalspieler Neymar wird aufgrund seiner schweren Knieverletzung nicht an der Copa America im kommenden Juni und Juli in den USA teilnehmen können. Nach der Operation, der sich der 31-Jährige im November unterzogen hat, seien mindestens neun Monate Rehabilitation nötig, teilte der brasilianische Mannschaftsarzt mit. Der in Saudi-Arabien für Al-Hilal spielende Neymar hatte sich Mitte Oktober einen Kreuzband- und Meniskusriss im linken Knie zugezogen.

00:30 Video Archiv: Neymar lange out Aus Sport-Clip vom 19.10.2023. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.



Deutschland: Kruse verkündet Karriereende

Der frühere deutsche Nationalspieler Max Kruse hat sein Karriereende verkündet. Rund 4 Wochen nach der Vertragsauflösung bei Paderborn teilte der 35-Jährige bei Instagram mit, dass er sich mit sofortiger Wirkung in der sportlichen Ruhestand verabschiede.

England: Nottingham hat neuen Trainer

Premier-League-Klub Nottingham Forest hat am Tag nach der Entlassung von Steve Cooper den neuen Trainer präsentiert. Nuno Espirito Santo unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2026. Der 49-jährige Portugiese wird schon am Samstag im Spiel gegen Bournemouth auf der Bank sitzen.