Legende: Fühlt sich in Bilbao wohl Nico Williams. Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

LaLiga: Williams bleibt in Bilbao

Überraschende Kehrtwende im Transferpoker um Nico Williams: Der 22-jährige spanische Flügelspieler wechselt nicht etwa zum FC Barcelona oder zu Bayern München – zwei Klubs, die offenbar grosses Interesse am Europameister bekundeten. Stattdessen hält Williams seinem bisherigen Arbeitgeber die Treue. Er verlängerte seinen Vertrag bei Athletic Bilbao vorzeitig bis 2035. Dies bestätigte der Klub aus dem Baskenland am Freitagmorgen. Die Ausstiegsklausel erhöhte sich zudem um 50 Prozent und dürfte rund 90 Millionen Euro betragen.

Burkardt schliesst sich Frankfurt an

Jonathan Burkardts Transfer von Mainz zu Frankfurt ist perfekt. Der 24-Jährige, der für das Team von Bo Hendriksen in der abgelaufenen Spielzeit mit 18 Toren in 29 Spielen massgeblichen Anteil am Mainzer Höhenflug hatte, unterschrieb in Hessen einen Vertrag bis 2030. Die Ablösesumme soll laut Medienberichten rund 23 Millionen Euro betragen.