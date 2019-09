Legende: Grosse Trauer Die Fussball-Welt reagierte bestürzt auf den Tod von Fernando Ricksen. Getty Images

Niederländischer Ex-Internationaler verstorben

Der frühere niederländische Internationale Fernando Ricksen ist im Alter von 43 Jahren an der seltenen Nervenkrankheit ALS gestorben. Das teilte sein Ex-Klub Glasgow Rangers mit. Ricksen hatte seine Karriere beim niederländischen Klub Fortuna Sittard begonnen und beendet. Er spielte neben den Rangers auch für Alkmaar und Zenit St. Petersburg. Mit dem russischen Klub gewann er 2008 die Europa League. Für die niederländische Nationalmannschaft spielte er 12 Mal.

Frankreich schafft Liga-Pokal ab

In Frankreich wird mit Beginn der kommenden Saison der Liga-Pokal wieder abgeschafft. Das gab die französische Fussball-Liga (LFP) am Mittwoch bekannt. Mit dieser Entscheidung soll den Spielern mehr Zeit zur Regeneration gegeben werden. Der über den Liga-Pokal vergebene Startplatz zur Europa League wird nun über die Meisterschaft verteilt. Der Liga-Pokal, an dem die Teams der ersten und zweiten Division teilnehmen, wurde in Frankreich seit 1994 ausgespielt.