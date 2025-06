Per E-Mail teilen

Legende: Heuert bei Wolfsburg an Der Niederländer Paul Simonis. IMAGO / Pro Shots

Bundesliga: Simonis übernimmt bei Wolfsburg

Paul Simonis ist neuer Trainer des Bundesligisten VfL Wolfsburg. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der Niederländer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Zuletzt war der 40-Jährige bei den Go Ahead Eagles Deventer tätig gewesen, wo er völlig überraschend den niederländischen Pokal gewonnen hatte. Simonis folgt in Wolfsburg auf Ralph Hasenhüttl. Der VfL hatte sich von dem Österreicher im Saisonendspurt nach einer Negativserie getrennt. Wolfsburg beendete die Saison auf dem enttäuschenden elften Platz.