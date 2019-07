Nigeria gewinnt kleinen Final am Afrika Cup

Legende: Frühe Entscheidung Odion Ighalo bejubelt sein goldenes Tor. Reuters

Nigeria wird am Afrika Cup Dritter

Der dreimalige Afrikameister Nigeria setzte sich im Spiel um Platz 3 in Kairo gegen Tunesien 1:0 durch. Der 30-jährige Stürmer Odion Ighalo, der bis 2017 sieben Saisons in Spanien (Granada) und England (West Ham United) bestritten hatte, erzielte das Tor mit einem Abstauber schon in der 3. Minute. Tunesien hatte die Afrikameisterschaft einmal – 2004 – gewonnen.

Trippier von Tottenham zu Atlético

Der 28-jährige englische Internationale Kieran Trippier wechselt für rund 25 Millionen Franken von Tottenham Hotspur zu Atlético Madrid. Der Mittelfeldspieler bekommt einen bis Juni 2022 gültigen Vertrag. Trippier ist besonders für seine gefährlich Freistossflanken bekannt. Für die Spurs bestritt er vier Saisons.

Legendäre HSV-Stadionuhr ist abgebaut

Die Stadionuhr des HSV ist aus dem Hamburger Volksparkstadion entfernt worden. Die Uhr hatte bis zum Abstieg der Hanseaten im Mai 2018 die Dauer der Bundesliga-Zugehörigkeit des HSV und danach die Zeitspanne der Vereinsexistenz des 1887 gegründeten Klubs angezeigt. Neu sind an dieser Stelle die GPS-Koordinaten des Anstosspunktes angebracht.