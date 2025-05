Legende: Schmerzhafte Angelegenheit Nottinham-Betreuer kümmern sich um den verletzten Taiwo Awoniyi. Imago/IPS

Premier League: Sofortige Operation bei Awoniyi

Taiwo Awoniyi von Premier-League-Klub Nottingham Forest ist aufgrund einer Bauchverletzung notoperiert worden. Das bestätigte sein Klub am Dienstag. Der 27-Jährige hatte die Verletzung beim 2:2 gegen Leicester City am Sonntag erlitten. Awoniyi war gegen den Pfosten geprallt, als er versuchte, eine Flanke zu erreichen. Das Ausmass der Verletzung habe sich dabei erst am Montag herausgestellt. Lebensgefahr soll Medienberichten zufolge nicht bestanden haben. «Alle Mitarbeiter von Nottingham Forest senden Taiwo die besten Wünsche», schrieb der Klub in den Sozialen Medien, weitere Informationen soll es «zu gegebener Zeit» geben.

Burgstaller kündigt Rücktritt an

Der frühere Bundesliga-Spieler Guido Burgstaller beendet nach der ausklingenden Saison seine Karriere als Fussball-Profi. Die Entscheidung des österreichischen Ex-Nationalspielers gab sein Verein Rapid Wien am Dienstag bekannt. Für den 1. FC Nürnberg, Schalke 04 und den FC St. Pauli absolvierte der Stürmer von Januar 2015 bis Sommer 2022 insgesamt 246 Spiele in der Bundesliga und im Unterhaus.