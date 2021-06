Novum in 158 Jahren: FA bekommt Verbandschefin

Legende: Wird als erste Frau den englischen Fussballverband führen Debbie Hewitt. fa.co.uk

England: Debbie Hewitt an der FA-Spitze

Zum ersten Mal in der 158-jährigen Geschichte wird der englische Fussballverband FA von einer Frau geführt. Debbie Hewitt wurde als Nachfolgerin von Greg Clarke nominiert, der wegen diskriminierender Äusserungen im vergangenen November zurücktreten musste. Die Geschäftsfrau soll ihren Posten als Verbandschefin im kommenden Januar antreten. Hewitt muss noch vom Rat des Verbandes am 22. Juli offiziell als künftige Vorsitzende bestätigt werden – dies gilt aber als Formalie. Bis Ende Jahr wird die FA weiterhin interimistisch von Peter McCormick geführt.

Indien: Chhetri überholt Messi

Indiens Fussball-Star Sunil Chhetri ist jetzt offiziell besser als Lionel Messi – zumindest was die Anzahl der Länderspieltore betrifft. Chhetri traf beim 2:0 gegen Bangladesch in der WM-Qualifikation doppelt und hat nun 74 Treffer für Indien erzielt, Messi steht bei 72 Toren für Argentinien. Portugals Angreifer Cristiano Ronaldo führt mit 103 Toren die Weltrangliste der aktiven Spieler an.