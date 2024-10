Legende: Er leitet am Mittwoch das Spiel Girona – Feyenoord Urs Schnyder. Keystone/TOMS KALNINS

Champions League: Schweizer Duo pfeift am 2. Spieltag

Für das Schweizer Spitzenschiedsrichter-Wesen wird der 2. Spieltag der Champions League ein denkwürdiger. Erstmals überhaupt werden zwei Schweizer Unparteiische in der gleichen Runde zum Einsatz kommen. Sandro Schärer wird mit seinem Team am Dienstagabend die Partie zwischen Bayer Leverkusen und der AC Milan leiten. Tags darauf pfeift Urs Schnyders Equipe jene zwischen Girona und Feyenoord Rotterdam. Letztmals hatte die Schweiz vor 16 Jahren mit Massimo Busacca und Claudio Circhetta ein Schiedsrichter-Duo in der «Königsklasse» am Start, sie pfiffen aber nie am selben Spieltag. «Wenn man bedenkt, dass zwischen 2011 und 2020 Schweizer Schiedsrichter in der Champions League fehlten, ist es umso schöner, dass nun gleich zwei Crews das Vertrauen der Uefa geniessen», so Dani Wermelinger, Ressortleiter Spitzenschiedsrichter beim SFV.