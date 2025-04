Legende: Bleibt Liverpool erhalten Mohamed Salah. imago images/Shutterstock/Dave Fisher

Premier League: Salahs Zukunft geklärt

Mohamed Salah hat seinen Vertrag bei Liverpool verlängert. Das Arbeitspapier des Ägypters wäre im Sommer ausgelaufen, nun soll er für zwei weitere Jahre unterschrieben haben. Die neue Vertragslaufzeit wurde seitens des Klubs nicht bestätigt. Salah hatte in den letzten Monaten mit Aussagen angedeutet, dass seine Zeit in Liverpool enden könnte. Bei den «Reds» sehe er aber die Chance, «weitere Trophäen zu gewinnen». Der 32-Jährige hatte 2017 von der AS Roma nach Liverpool gewechselt und gewann zahlreiche Trophäen, gekrönt von der Meisterschaft 2020 und dem Titel in der Champions League 2019. In bisher 394 Einsätzen erzielte er 243 Tore.