 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Internationale Fussball-News Nun ist es klar: Ekitiké verpasst die WM

16.04.2026, 12:44

Teilen
Fussballspieler verletzt auf dem Rasen liegend.
Legende: Verpasst die WM Hugo Ekitiké vom FC Liverpool. Keystone/JON SUPER

Achillessehnenriss bei Ekitiké bestätigt

Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Liverpool-Stürmer Hugo Ekitiké hat sich am Dienstag im Champions-League-Viertelfinal gegen PSG (0:2) einen Achillessehnenriss zugezogen. Dies bestätigten die «Reds» am Donnerstag. Zuvor war der 23-Jährige eingehend untersucht worden. Damit wird der französische Stürmer den Rest der Saison in der Premier League sowie die anstehende WM im Sommer verpassen. «Hugo geniesst unsere volle Unterstützung. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt Updates liefern», schrieb der FC Liverpool in einer Mitteilung.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)