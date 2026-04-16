Legende: Verpasst die WM Hugo Ekitiké vom FC Liverpool. Keystone/JON SUPER

Achillessehnenriss bei Ekitiké bestätigt

Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Liverpool-Stürmer Hugo Ekitiké hat sich am Dienstag im Champions-League-Viertelfinal gegen PSG (0:2) einen Achillessehnenriss zugezogen. Dies bestätigten die «Reds» am Donnerstag. Zuvor war der 23-Jährige eingehend untersucht worden. Damit wird der französische Stürmer den Rest der Saison in der Premier League sowie die anstehende WM im Sommer verpassen. «Hugo geniesst unsere volle Unterstützung. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt Updates liefern», schrieb der FC Liverpool in einer Mitteilung.