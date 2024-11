Legende: Musste ausgewechselt werden Neymar. Getty Images/Yasser Bakhsh

Neymar schon wieder verletzt?

Entwarnung bei Neymar: Nachdem der brasilianische Superstar sich bei seinem zweiten Einsatz nach seinem Comeback wieder verletzt zu haben schien, stellte er auf Instagram klar: «Es fühlte sich nur wie ein sehr starker Krampf an. Nach einem Jahr Pause ist es normal, dass so etwas passiert.» Beim 3:0-Erfolg seines saudischen Klubs Al-Hilal in der asiatischen Champions League gegen den iranischen Vertreter Esteghlal wurde der 32-Jährige zunächst in der 58. Minute eingewechselt, 29 Minuten später aber musste Neymar mit Schmerzen im rechten Oberschenkel bereits wieder das Spielfeld verlassen. Erst vor zwei Wochen hatte der Stürmer nach 366 Tagen Pause wegen eines Kreuzbandrisses seine Rückkehr auf den Platz gefeiert.

Bundesliga: Hecking soll Bochum retten

Dieter Hecking soll den VfL Bochum vor dem Abstieg bewahren. Der 60-Jährige wird neuer Trainer des Tabellenletzten der Fussball-Bundesliga und damit Nachfolger des entlassenen Peter Zeidler. Hecking erhält an der Castroper Strasse einen Vertrag bis zum Saisonende. Der langjährige Bundesligacoach und DFB-Pokalsieger 2015 mit dem VfL Wolfsburg war bis Mai als Sportvorstand beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg tätig. In Bochum übernimmt er eine schwierige Mission. Der VfL hat nur 1 Punkt aus den ersten 9 Spielen geholt.