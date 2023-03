Legende: Hört nach 17 Jahren auf Mesut Özil. Keystone/EPA/ERDEM SAHIN

Deutschland: Özil zieht den Schlussstrich

Der frühere deutsche Internationale Mesut Özil tritt zurück. Der Mittelfeldspieler, 2014 Teil des Weltmeister-Teams in Brasilien, beendet nach Verletzungsproblemen seine Karriere. «In den vergangenen Wochen und Monaten, in denen ich einige Verletzungen erlitten habe, ist es für mich immer klarer geworden, dass es Zeit ist, die grosse Fussballbühne zu verlassen», schrieb Özil in den sozialen Medien. Der 34-Jährige bestritt für Deutschland 92 Länderspiele. Zuletzt war der langjährige Bundesliga-Profi, der während seiner erfolgreichen Karriere in Deutschland bei Schalke und Werder Bremen gespielt hatte, in der Türkei bei Basaksehir Istanbul tätig. Zu seinen grössten Erfolgen zählen neben dem Weltmeistertitel der Gewinn des spanischen Meistertitels mit Real Madrid und die vier Cupsiege in England mit Arsenal.