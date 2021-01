England: Özil und Arsenal gehen getrennte Wege

Der frühere deutsche Internationale Mesut Özil verlässt Arsenal nach siebeneinhalb Jahren und wechselt per sofort zu Fenerbahce Istanbul. Özil bestätigte den Transfer zum 19-fachen türkischen Meister am Sonntag in einem Interview mit dem türkischen Sender NTV. Özil hatte im Sommer 2013 für 47 Millionen Euro von Real Madrid zu Arsenal gewechselt. Die Gunners wollten ihren Topverdiener schon lange loswerden. Trotzdem hatte der einstige Mittelfeldstar einen vorzeitigen Wechsel bislang ausgeschlossen.