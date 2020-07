Legende: Wechselt nach Italien Victor Osimhen. Keystone

Italien: Osimhen neu bei Napoli

Lille-Stürmer Victor Osimhen wechselt zu Napoli. Der 21-jährige Nigerianer erzielte in der vergangenen Spielzeit 18 Tore in 38 Spielen. Laut Medienberichten von L'Equipe und RMC soll der Transfer die Italiener gegen 70 Millionen Euro kosten, weitere 10 Millionen an Bonus könnten noch hinzukommen. In Italien sprechen die Medien von 50 bis 60 Millionen Euro.

Deutschland: Höwedes erklärt Rücktritt

Benedikt Höwedes beendet seine Karriere. In einem Gespräch mit dem Spiegel nannte der 32-jährige Verteidiger familiäre Gründe für seinen Rücktritt. Die Schalke-Legende hatte bereits vor einigen Wochen seinen Vertrag bei Lokomotive Moskau vorzeitig aufgelöst. Höhepunkt seiner Karriere war der WM-Titel mit Deutschland 2014 in Brasilien.

Deutschland: Rangnick verlässt Red Bull

Die Zeit von Ralf Rangnick in der Fussballschule von Red Bull ist vorbei. Auf Wunsch des ehemaligen Trainers und Sportdirektors des Bundesligisten Leipzig wird der Vertrag mit dem Getränkekonzern aufgelöst. Dies obwohl Rangnick in seiner im Vorjahr geschaffenen Position als «Head of Development Soccer» noch einen Vertrag bis 2021 hatte.