Legende: Jubelt über sein Tor Noah Okafor (rechts). Keystone/APA/Krugfoto

Österreich: Salzburg mit weiterem Titel

Red Bull Salzburg hat seine beeindruckende Titelsammlung erweitert und ist zum 13. Mal seit 2007 Meister in Österreich. Die Mannschaft von Matthias Jaissle verteidigte ihren Titel am Sonntag mit einem standesgemässen 5:0 gegen Austria Wien. Das 1:0 erzielte Nati-Stürmer Noah Okafor bereits in der 2. Minute. Mit nunmehr 45 Punkten in der Meisterrunde ist der Serienmeister aus der Mozartstadt nicht mehr einzuholen.