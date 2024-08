Legende: Kostspieliger Wechsel für den FC Barcelona Dani Olmo. Imago/Mika Volkmann

La Liga: Barcelona holt Dani Olmo zurück

Europameister Dani Olmo wechselt von RB Leipzig zum FC Barcelona. Die Ablösesumme für den 26-jährigen Spanier beträgt Medienberichten zufolge 55 Millionen Euro plus mögliche Bonus-Zahlungen von bis zu 7 Millionen Euro. Der offensive Mittelfeldspieler, der als Wunschspieler von Barça-Coach Hansi Flick galt, erhält einen Vertrag bis 2030. Er spielte seit 2020 in Leipzig, wo er in 107 Bundesligaspielen 17 Tore erzielte. Davor war der in Barcelonas Jugendakademie ausgebildete Olmo für Dinamo Zagreb aufgelaufen.

00:30 Video Olmos Tor an der EURO gegen Deutschland Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 05.07.2024. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

England: Carsley vorerst Southgate-Nachfolger

Der englische Fussballverband FA hat den bisherigen U21-Coach Lee Carsley zum interimistischen Nationalcoach ernannt. Der 50-Jährige tritt somit die unmittelbare Nachfolge von Gareth Southgate an, von dem sich die FA nach 8 Jahren getrennt hatte. Carsley coachte Englands U21 letztes Jahr zum EM-Titel – im Final gegen Spanien. Carsley wurde in Birmingham geboren, spielte als Aktiver allerdings für Irland. Irland ist für ihn im September auch gleich der erste Länderspielgegner als «Three Lions»-Coach.