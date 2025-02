Per E-Mail teilen

Legende: Da ahnt er noch nichts Becir Omeragic vor dem kapitalen Spiel am Sonntag. Imago/PsnewZ

Ligue 1: Omeragic fällt mindestens 2 Monate aus

Am Sonntag musste Montpelliers Becir Omeragic im Spiel gegen Strassburg (0:2) verletzt vom Feld, nun folgte die Diagnose. Der Schweizer Verteidiger verletzte sich am Knie und muss sich einer Meniskusoperation unterziehen. Er dürfte dem Schlusslicht der Ligue 1 mindestens zwei Monate fehlen. Damit droht dem formstarken 23-Jährigen das Saisonaus.

Feyenoord entlässt seinen Trainer

Feyenoord Rotterdam entlässt zwei Tage vor dem Champions-League-Playoff seinen Trainer Brian Priske. Feyenoord und sein dänischer Trainer haben sich «in beiderseitigem Einvernehmen» getrennt, erklärte der Klub in seiner Pressemitteilung. Priske hatte im letzten Sommer nach erfolgreicher Arbeit bei Sparta Prag in die Niederlande gewechselt. Feyenoord hofft, am Dienstag eine Interimslösung benennen zu können.

