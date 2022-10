Legende: Bald wieder in Aktion Jonas Omlin. IMAGO / Buzzi

Frankreich: Durchatmen bei Omlin

Entwarnung bei Jonas Omlin: Der Schweizer Goalie in Diensten des Ligue-1-Klubs Montpellier hat sich am Wochenende nicht schwerwiegend verletzt. Untersuchungen ergaben, dass sich der 28-Jährige gegen Lyon eine Verstauchung des Knöchels im linken Fussgelenk zugezogen hat. Omlin wird deshalb eine Woche lang geschont. Eine Teilnahme an der WM in Katar scheint nicht in Gefahr.

Italien: De Roon fällt aus

Der niederländische Mittelfeldspieler Marten de Roon hat sich bei der 0:2-Niederlage von Atalanta Bergamo gegen Lazio Rom eine Muskelverletzung zugezogen. Sein Klub teilte mit, dass De Roon an einer Oberschenkelzerrung leidet. Das medizinische Personal konnte nicht sagen, ob er deshalb die WM verpasst.

Deutschland: Dabbur mit Schulterverletzung

Die TSG Hoffenheim mit Trainer André Breitenreiter muss bis zum Jahresende auf Stürmer Munas Dabbur verzichten. Der Ex-Grasshopper fällt aufgrund einer Schulterverletzung aus. Dabbur musste am Samstag gegen Bayern München (0:2) ausgewechselt werden, nachdem er auf die bereits zuvor lädierte linke Schulter gefallen war. Ob eine Operation nötig ist, wird sich weisen.

01:38 Video Archiv: Dabbur verzückt in der Super League Aus Sport-Clip vom 24.09.2015. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden.

