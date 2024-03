Legende: Wird Trainer in seinem Heimatland Otto Addo. imago images/Team 2

Addo wird ghanaischer Nationaltrainer

Otto Addo übernimmt im Sommer erneut das Amt des Nationaltrainers in seinem Heimatland Ghana. Der in Hamburg geborene, langjährige Bundesliga-Spieler bat Borussia Dortmund, bei dem er sich aktuell um die Talente kümmert, um die Auflösung seines Vertrages. Addo hatte 2022 bereits interimsmässig als Nationalcoach für Ghana gearbeitet und die Afrikaner auch an der WM in Katar betreut. Als Spieler war der 48-Jährige mit dem BVB 2002 deutscher Meister geworden. Ghana war im Februar am Afrika-Cup nach dürftigen Leistungen bereits nach der Gruppenphase ausgeschieden.