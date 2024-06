Legende: Hat als Nationaltrainer von Wales ausgedient Rob Page. imago images/PA Images

Wales: Page muss gehen

Der walisische Fussballverband trennt sich nach vier Jahren von Nationaltrainer Robert Page. Das gaben die Verantwortlichen am Freitag bekannt. Nach der verpassten Qualifikation für die EM-Endrunde in Deutschland und zuletzt enttäuschenden Auftritten in den Testspielen gegen Gibraltar (0:0) und die Slowakei (0:4) war der 49-jährige Page zunehmend in die Kritik geraten. Letztlich hat ihm auch nicht mehr geholfen, dass er Wales zur EM 2021 und ein Jahr später zur ersten WM-Teilnahme seit 1958 geführt hat. Wer nach Page in Wales als Nationaltrainer tätig sein wird, teilten die Verantwortlichen noch nicht mit.