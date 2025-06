Legende: Gibt die Richtung vor Filippo Inzaghi, hier noch als Trainer von Pisa. imago images/IPA Sport

Serie B: Filippo Inzaghi wechselt von Pisa nach Palermo

Der ehemalige italienische Star-Stürmer Filippo «Pippo» Inzaghi hat aufregende Wochen hinter sich. Mitte Mai war er mit Pisa in die Serie A aufgestiegen, am vergangenen Freitag hat er in der Toskana seine Zelte abgebaut. Nun ist klar, wohin es den 51-Jährigen hinzieht: in die Hauptstadt Siziliens, zur US Palermo. Wie der Klub mitteilte, hat Inzaghi einen «mehrjährigen Vertrag» unterzeichnet. Palermo hatte die vergangene Serie-B-Saison auf dem 8. Platz beendet und nach einer Niederlage im ersten Playoff-Spiel gegen Juve Stabia den Aufstieg verpasst. Die «Rosaneri» sind bereits die 6. Trainerstation Inzaghis in den letzten 5 Jahren.

