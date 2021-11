Legende: Erzielte den entscheidenden Treffer für Palmeiras Deyverson. Keystone

Südamerika: Palmeiras schafft Titelverteidigung

Palmeiras Sao Paulo hat wie im Vorjahr die Copa Libertadores, den wichtigsten Klub-Wettbewerb Südamerikas, gewonnen. Im brasilianischen Final gegen Flamengo Rio de Janeiro setzte sich das Team von Trainer Abel Ferreira in Montevideo (URU) mit 2:1 nach Verlängerung durch und sicherte sich den insgesamt 3. Triumph. Raphael Veiga schoss Palmeiras bereits in der 5. Minute in Führung, Gabriel Barbosa gelang in der 72. Minute der Ausgleich. Zum Matchwinner avancierte Deyverson, der in der 5. Minute der Verlängerung zum Sieg traf.

Frauen-Nati: Mutationen vor Litauen-Spiel

Die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft hat vor dem WM-Qualifikationsspiel in Litauen am Dienstag zwei personelle Änderungen vorgenommen. Die gesperrte Ramona Bachmann und die privat verhinderte Julia Stierli verlassen das Team und machen Vanessa Bernauer und Meriame Terchoun Platz. Am Sonntag reisen die Schweizerinnen von Palermo, wo sie am Freitag das wichtige WM-Qualifikationsspiel gegen Italien gewonnen haben, in die litauische Hauptstadt Vilnius.

Italien: Justiz ermittelt gegen Juventus

Die italienische Finanzpolizei hat die Büros von Juventus Turin durchsucht. Die Behörden ermitteln wegen falscher Mitteilungen des börsennotierten Klubs und das Ausstellen von Rechnungen für nicht-existente Transaktionen, wie die Turiner Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Polizisten suchten laut Staatsanwaltschaft am Freitagnachmittag am Sitz des Vereins in Mailand und Turin nach Unterlagen im Zusammenhang mit Bilanzen aus den Jahren 2019 bis 2021 und dem Kauf von Spielern. Der Verein wollte die Vorgänge auf Nachfrage am Samstag nicht kommentieren.