Perisic per Leihgeschäft zu den Bayern

Bayern München verstärkt sich mit Perisic

Ivan Perisic kehrt in die Bundesliga zurück. Der 30-jährige Kroate stösst leihweise von Inter Mailand für ein Jahr zu den Bayern. Danach verfügen die Münchner über eine Kaufoption. Die Leihgebühr für Perisic soll 5 Millionen Euro betragen. Perisic spielte bereits einmal in der Bundesliga. Mit Dortmund wurde er 2012 Meister, Anfang 2013 wechselte der Flügelspieler für 2 Jahre zu Ligakonkurrent Wolfsburg. Bayern-Coach Niko Kovac kennt seinen Landsmann aus seiner Zeit als Nationaltrainer Kroatiens.

Busse für Manchester City

Manchester City ist von der Fifa wegen Verstössen bei internationalen Transfers und der Anmeldung minderjähriger Spieler zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Wie die Fifa-Disziplinarkommission am Dienstag mitteilte, müssen die Citizens eine Strafe in Höhe von 370'000 Franken bezahlen. Die «Skyblues» entgingen damit einer Transfersperre.

Argentinien trauert um Jose Luis Brown

Der argentinische Ex-Weltmeister Jose Luis Brown verstarb am Montag im Alter von 62 Jahren. Er litt seit längerem an Alzheimer. Der ehemalige Innenverteidiger, der beim 3:2-Sieg im WM-Final 1986 gegen Deutschland in Mexiko zur Führung eingeköpfelt hatte, bestritt 36 Länderspiele für Argentinien.

Rekordtransfer in Österreich

Meister Salzburg hat den österreichischen Internationalen Maximilian Wöber (21) vom FC Sevilla bis 2024 verpflichtet und damit einen nationalen Top-Transfer getätigt. Die Ablösesumme beträgt laut spanischen Medien bis zu 12 Millionen Euro.

