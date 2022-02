Frankreich: Petkovic muss bei Bordeaux gehen

Vladimir Petkovic ist nicht mehr Trainer bei Bordeaux. Der ehemalige Nati-Coach wurde einen Tag nach der 0:5-Klatsche gegen Stade Reims entlassen. Petkovic hatte das Amt im Sommer 2021 übernommen, wurde im Westen Frankreichs die Abstiegssorgen aber nie los. Nach 23 Runden liegt das Team nur auf dem 19. Platz.

Deutschland: Brisanter Wechsel von Süle

Der Deutsche Niklas Süle wechselt im Sommer ablösefrei vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund. Der Vertrag des 26-Jährigen in München läuft nach der aktuellen Saison aus, die Unterschrift beim BVB gaben die Dortmunder am Montag bekannt. «Wir freuen uns, dass wir in Niklas Süle einen deutschen Nationalspieler ablösefrei verpflichten und für vier Jahre an uns binden konnten», sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc. In seiner bisherigen Laufbahn bestritt Süle insgesamt 213 Bundesligaspiele, 32 Champions-League-Partien sowie 37 Länderspiele.

Niederlande: Ajax-Direktor Overmars schmeisst den Bettel hin

Der frühere niederländische Nationalspieler Marc Overmars ist nach Bekanntwerden von Belästigungsvorwürfen als Fussball-Direktor bei Ajax Amsterdam zurückgetreten. Wie der niederländische Rekordmeister mitteilte, habe Overmars (49) «eine Reihe von unangemessenen Nachrichten über einen längeren Zeitraum an mehrere weibliche Kolleginnen» verschickt.

Deutschland: Bayerns Neuer nach Knie-OP mehrere Wochen out

Bayern München muss für längere Zeit ohne Captain Manuel Neuer auskommen. Deutschlands Nationaltorhüter musste sich am rechten Kniegelenk operieren lassen und steht dem Klub mehrere Wochen nicht zur Verfügung. Genauere Angaben über die Ausfallzeit und die Art der Verletzung machten die Bayern nicht.