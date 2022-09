Legende: Bis auf weiteres ausser Gefecht gesetzt Kalvin Phillips imago images/NurPhoto

England: Phillips muss unters Messer

Der englische Internationale Kalvin Phillips muss sich an der Schulter operieren lassen. Der 26-jährige Mittelfeldspieler von Manchester City kugelte sich bereits mehrfach die Schulter aus. Diese soll nun operativ stabilisiert werden. Für die WM in Katar von Ende Jahr wird er möglicherweise ausfallen. Phillips wechselte auf diese Saison hin für gegen 50 Millionen Euro von Leeds United zu Manchester City. Er bekam einen bis 2028 gültigen Vertrag.

Uruguay: Suarez Ende Jahr wieder zu haben

Uruguays Ausnahmestürmer Luis Suarez wird seinen sportlichen Abstecher in die Heimat schon im kommenden Winter beenden – und könnte dann für die europäischen Fussballklubs wieder ablösefrei zu haben sein. Der 35-Jährige wird seinen Heimatverein Nacional Montevideo nach nur vier Monaten zum Saisonende verlassen, das sagte Klubchef Jose Fuentes im nationalen Fernsehen. In bislang 8 Ligaspielen für Nacional erzielte Suarez 4 Tore, die Saison endet Anfang November. Anschliessend nimmt Suarez mit Uruguay an der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) teil.

Resultate Premier League Premier League