Legende: Muss zweimal zuschauen Charles Pickel. Imago/Independent Photo Agency

Italien: Cremonese zwei Spiele ohne Pickel

Charles Pickel fehlt Cremonese in den nächsten beiden Spielen der Serie A. Der 25-jährige Schweizer Mittelfeldspieler sah am Mittwoch gegen Milan (1:1) tief in der Nachspielzeit für eine Tätlichkeit die Rote Karte und wurde dafür gesperrt. Pickel gehört bei den stark abstiegsbedrohten Lombarden, die ihre erste Saison in der Serie A seit 1996 bestreiten, zu den Leistungsträgern.

England: Neuer Job für Nielsen

Ein halbes Jahr nach seinem Abschied als Trainer des Schweizer Frauen-Nationalteams hat Nils Nielsen einen neuen Job gefunden. Der 51-jährige Däne wird «Director of Football» bei den Frauen von Manchester City. Nielsen war während vier Jahren Schweizer Nationaltrainer und führte das Team an die EM 2022 sowie die WM 2023. Dort wird das Team von der Nielsen-Nachfolgerin Inka Grings betreut.