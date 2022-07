Legende: Versucht sein Glück in der Serie A Charles Pickel. IMAGO / PanoramiC

Italien: Pickel zu Aufsteiger Cremonese

Charles Pickel hat den Sprung in eine der Top-5-Ligen geschafft. Der 25-Jährige läuft neu für Serie-A-Aufsteiger US Cremonese auf. Der defensive Mittelfeldspieler war bis 2019 in der Schweiz engagiert. Nach einem Abstecher in die Ligue 2 etablierte sich der ehemalige FCB-Junior in der vergangenen Saison beim portugiesischen Erstligisten Famalicao als absoluter Stammspieler.

England: Arsenal holt Sintschenko von ManCity

Der englische Erstligist Arsenal hat wie erwartet den ukrainischen Nationalspieler Oleksandr Sintschenko verpflichtet. Der 25-jährige Linksverteidiger wechselt von Meister Manchester City nach London, wo er laut Klub einen «langfristigen Vertrag» erhält. Die Ablöse soll sich laut Medienberichten auf rund 35 Millionen Euro belaufen.