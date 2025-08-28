Legende: Künftig in Spanien aktiv Charles Pickel. IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto

LaLiga: Pickel wechselt nach Spanien

Mittelfeldspieler Charles Pickel hat von Italien nach Spanien gewechselt. Der 28-Jährige spielt neu für Espanyol Barcelona in LaLiga. Zuvor stand Pickel bei Serie-A-Aufsteiger Cremonese unter Vertrag. Der gebürtige Solothurner und ehemalige U-Nationalspieler der Schweiz hat mittlerweile 15 Länderspiele für die Demokratische Republik Kongo absolviert. Espanyol ist mit 4 Punkten aus 2 Spielen erfolgreich in die neue Saison gestartet.

League Cup: Manchester United nach 26 Penaltys draussen

Manchester United hat sich im League Cup bei einem Viertligisten blamiert. Die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim verlor in der zweiten Runde bei Grimsby Town spektakulär 11:12 im Elfmeterschiessen. Nach 90 Minuten hatte es 2:2 gestanden, eine Verlängerung gibt es in dem Pokalwettbewerb nicht. Insgesamt 26 Elfmeter wurden benötigt, um einen Sieger zu ermitteln: Dann schoss Bryan Mbeumo, im Sommer für rund 75 Millionen Euro vom Ligakonkurrenten FC Brentford verpflichtet, seinen zweiten Elfmeter an die Latte.