Pirlo wird Trainer in Dubai

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Hat einen neuen Job Andrea Pirlo. Photo by Luca Amedeo Bizzarri – FIGC/FIGC via Getty Images

First Division League: Pirlo neu Coach bei United

Der frühere Weltmeister Andrea Pirlo (46) setzt seine Trainerlaufbahn in den Vereinigten Arabischen Emiraten fort – in der zweithöchsten Liga. Beim Klub United FC aus Dubai wurde der Italiener am Freitag als neuer Chefcoach präsentiert. Pirlo «verkörpert die Werte und Ambitionen unseres Klubs, wir sind davon überzeugt, dass er beim weiteren Wachstum eine Schlüsselrolle übernehmen wird», sagte der aus Moldau stammende Klubchef Ilie Cebanu. Pirlo trainierte zuletzt von 2023 bis 2024 Sampdoria Genua. Davor war er bei Juventus Turin und dem türkischen Klub Fatih Karagümrük tätig gewesen.