Frankreich: Chaotische Szenen in St. Etienne

Ein Platzsturm und schwere Randale haben den Abstieg des französischen Rekordmeisters St. Etienne in die 2. Liga überschattet. Nach der Niederlage im Barrage-Rückspiel am Sonntag gegen Auxerre drängten hunderte Zuschauer auf den Rasen und zündeten Feuerwerkskörper. Zahlreiche Bengalos flogen in die Menge, teils auch auf die Zuschauerränge. Am Tag danach meldete die Loire-Präfektur 33 Leichtverletzte: 17 Fans sowie 14 Ordner resp. Polizisten und 2 Auxerre-Profis.

Italien: Berlusconi-Klub erstklassig

Erfolg für den langjährigen Milan-Patron Silvio Berlusconi: Sein neuer Klub Monza spielt kommende Saison in der Serie A. Die Lombarden gewannen das Rückspiel des Aufstiegs-Playoffs in Pisa 4:3 n.V. (Hinspiel 2:3). Berlusconi kaufte Monza 2018, als der Verein noch in der drittklassigen Serie C spielte.

England: Verkauf von Chelsea perfekt

Die Übernahme des englischen Fussballklubs Chelsea durch ein Konsortium um Todd Boehly aus den USA und Hansjörg Wyss aus der Schweiz ist perfekt. Dies teilte der Premier-League-Verein aus London mit. Der Preis beträgt laut britischen Medien rund 5 Milliarden Franken.

