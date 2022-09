Legende: Hat er seinen eigenen Bruder erpresst? Mathias Pogba, hier im Dress von Sparta Rotterdam, wo er zwischen 2016 und 2017 unter Vertrag stand. IMAGO / ANP

Frankreich: Pogbas Bruder stellt sich Polizei

Die französische Polizei hat in der Erpressungsaffäre um Paul Pogba dessen älteren Bruder und 4 weitere Verdächtige in Gewahrsam genommen. Mathias Pogba habe sich am Mittwoch gestellt, hiess es aus Ermittlerkreisen. Den Vorwurf der Beteiligung an einer Erpressung seines Bruders weise er «nachdrücklich» zurück. Paul Pogba hatte Mitte Juli bei der italienischen Staatsanwaltschaft Klage eingereicht. Der Juve-Akteur beklagte darin mehrere Erpressungsversuche zwischen März und Juli durch seinen Bruder und frühere Freunde, bei denen es um 13 Millionen Euro für nicht näher beschriebene «Gefälligkeiten» ging.

Spanien: Schiedsrichterinnen-Streik beendet

Der Streik der Schiedsrichterinnen in der höchsten spanischen Frauen-Liga ist vorbei. Nachdem der 1. Spieltag aufgrund der Arbeitsniederlegung verschoben werden musste, kann der Spielbetrieb nun aufgenommen werden. Wie die Organisatoren der Profiliga LPFF bekannt gaben, wurde in einem Treffen der Liga mit den Schiedsrichterinnen eine Einigung erzielt. So sei unter anderem die Vergütung der Offiziellen von 300 Euro auf 1666 Euro pro Spiel erhöht worden.