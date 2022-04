Legende: Die Wade zwickt Paul Pogba bei seiner Auswechslung gegen Liverpool am Dienstag. imago images/Shutterstock/Paul Greenwood

England: Saisonende für Pogba?

Ralf Rangnick wird wohl für den Rest der Saison auf Paul Pogba verzichten müssen. «Der Arzt hat mir gesagt, dass er mindestens vier Wochen braucht, um sich zu erholen, und das letzte Spiel ist Ende Mai», sagte der Trainer von Manchester United an der Medienkonferenz am Freitag. «Ich glaube nicht, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass er wieder spielen kann.» Pogba hatte sich am Dienstag beim 0:4 gegen Liverpool bereits in der Anfangsphase eine Wadenverletzung zugezogen. Der Vertrag des 29-Jährigen läuft am Saisonende aus. Er dürfte den Klub verlassen.

00:14 Video Rangnick: «Pogba wird diese Saison wohl nicht mehr spielen» (engl.) Aus Sport-Clip vom 22.04.2022. abspielen. Laufzeit 14 Sekunden.

Spanien: Busquets mit 675. Spiel für Barça

Sergio Busquets hat sich einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Der 33-Jährige absolvierte beim 1:0 gegen San Sebastian am Donnerstag sein 675. Pflichtspiel für Barcelona und verdrängte seinen ehemaligen Mitspieler Andres Iniesta (674) in der Rangliste von Rang drei. Vor ihm liegen nur noch Lionel Messi (778) und der heutige Barça-Trainer Xavi (767).