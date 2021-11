Legende: Hat sich verletzt Paul Pogba. Keystone

Frankreich: Pogba muss pausieren

Frankreich muss in den WM-Qualifikationsspielen gegen Kasachstan am Samstag und in Finnland am Dienstag auf Paul Pogba verzichten. Der Mittelfeldspieler von Manchester United hat im Training eine Verletzung in der Oberschenkelmuskulatur erlitten.

Deutschland: Auch Draxler fällt aus

Der nächste Ausfall für die deutsche Nationalmannschaft: Auch Julian Draxler steht für die beiden abschliessenden WM-Qualifikationsspiele nicht zur Verfügung. Der Spieler von PSG hat sich eine Muskelverletzung zugezogen. Coach Hansi Flick muss bereits auf den positiv getesteten Niklas Süle, vier Spieler in Quarantäne und die verletzten Florian Wirtz sowie Nico Schlotterbeck verzichten.

England: Neuer Miteigentümer bei West Ham

Eine Investorengruppe um den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky hat 27 Prozent der Anteile am englischen Premier-League-Klub West Ham United erworben. Das gaben die Londoner am Mittwoch bekannt. West Ham rangiert nach 11 Spieltagen überraschend auf Platz 3 der Tabelle. Laut britischen Medien ist Kretinsky mit ca. 210 bis 235 Millionen Euro nun der zweitgrösste Anteilseigner der «Hammers».