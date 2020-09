Deutschland: Schalkes Pokal-Spiel findet nicht statt

Der Deutsche Fussball-Bund (DFB) hat das für Sonntag geplante Pokal-Erstrundenspiel von Schalke 04 gegen Schweinfurt 05 nach juristischer Intervention von Türkgücü München vorerst abgesetzt. Das teilte der Verband am Freitagabend mit. Über die Neuansetzung wird der DFB entscheiden, «sobald die juristische Klärung herbeigeführt ist». Der Drittliga-Aufsteiger Türkgücü hatte per Einstweiliger Verfügung seine Teilnahme an der ersten Runde erwirkt. Ursprünglich hatte der Bayerische Fussball-Verband (BFV) den Regionalligisten Schweinfurt gemeldet.

Frankreich: Florenzi wechselt zu PSG

Champions-League-Finalist Paris St. Germain hat den italienischen Nationalspieler Alessandro Florenzi für ein Jahr auf Leihbasis verpflichtet. Der 29-jährige Verteidiger stösst von der AS Rom nach Paris. Florenzi wird bei PSG Nachfolger von Thomas Meunier, der neu bei Borussia Dortmund spielt.