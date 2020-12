Positiv getestet: ManCity am «Boxing Day» ohne Jesus und Walker

Legende: Dem Duo ist momentan nicht zum Lachen zumute Gabriel Jesus und Kyle Walker müssen eine unfreiwillige Pause einlegen. imago images

England: 4 Corona-Erkrankungen bei den «Citizens»

Wegen positiver Corona-Tests muss Manchester City vorerst auf Offensivspieler Gabriel Jesus und Verteidiger Kyle Walker verzichten. Wie der Klub mitteilt, sind auch 2 Mitglieder des Betreuerstabs mit dem Covid-19-Virus infiziert und haben sich in Selbstisolation begeben. Am traditionellen Spieltag zum «Boxing Day» empfängt das Team von Pep Guardiola am Samstag den Tabellen-12. Newcastle.

Deutschland: Dost von Frankfurt nach Brügge

Die Nati-Spieler Djibril Sow und Steven Zuber verlieren bei Frankfurt einen wertvollen Mitspieler. Stürmer Bas Dost wechselt per sofort von der Eintracht zum belgischen Klub Brügge. Der 31-jährige Niederländer war Mitte 2019 von Sporting Lissabon zu den Hessen gestossen. In dieser Saison gelangen ihm 4 Tore in 12 Bundesliga-Spielen. Sportvorstand Fredi Bobic begründete den Transfer mit wirtschaftlichen Überlegungen.

Legende: Zieht weiter Bas Dost. imago images

Fifa sagt Nachwuchs-Weltmeisterschaften ab

Die Fifa hat die für das kommende Jahr geplanten U17- und U20-Weltmeisterschaften der Männer wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die Turniere sollen erst im Jahr 2023 stattfinden.