Legende: Wechselt in die Premier League Ange Postecoglou. imago images/PA images

Premier League: Postecoglou wird Nachfolger von Conte

Ange Postecoglou wird neuer Trainer bei den Tottenham Hotspurs. Der Australier unterzeichnet bei den Londonern einen Vierjahresvertrag. Der 57-Jährige war zuletzt Trainer von Celtic Glasgow und gewann mit den Schotten in den letzten zwei Jahren insgesamt fünf nationale Titel. Postecoglou ist der erste Australier, der eine Mannschaft in der Premier League trainiert. Für Tottenham endet damit die seit der Trennung von Antonio Conte am 26. März andauernde Trainersuche. Zuletzt betreute Interimstrainer Ryan Mason das Team.